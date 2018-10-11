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Yeşim Salkım'dan Demet ve Gülben'e: Patlarsınız inşallah

Demet Akalın ve Gülben Ergen önceki gece basın danışmanları Özgü Aras aracılığıyla Deniz Seki konserinde barıştı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 10:59..
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Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı. Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.

Yeşim Salkım'dan Demet ve Gülben'e: Patlarsınız inşallah

"AZ BAĞIRIN DETONE OLUYORSUNUZ"

Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın barışma haberlerinin ardından Yeşim Salkım Instagram hesabından ikiliye şu sözlerle tepki gösterdi: "Nacizane daha az bağırın çünkü detone oluyorsunuz. Bir de nota öğrenin çok önemli bir de o kadar yukarılarda okumak için ses kontrol eğitimi alın ki kulak kanamasın. He bir de siz hep birbirinizin arkasından konuşup nasıl aynı masada oturuyorsunuz bize de öğretin. Patlarsınız inşallah!"

Yeşim Salkım daha sonra da şu paylaşımı yaptı:

"Keçi sarhoş olunca dövüşmeye kurt arar. Aslanın yokluğunda ormanı tilki sarar. Kartalın en zor zamanı en çok kargaya yarar. Yiğidin yiğitliği bayramda anlaşılmaz. Satılık yüreklerle çetin yollar aşılmaz."

Yeşim Salkım'dan Demet ve Gülben'e: Patlarsınız inşallah


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