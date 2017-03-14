YGS’de kopya çektiği saptanan 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü yapılan YGS'de dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Polislerin, yaptığı çalışma sonunda kentteki bazı okullara yaptığı baskında; Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. isimli adayların sınav salonlarında görevliler nezaretinde üst aramasını yaptı.

Aramalarda, 5 kişinin kollarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette cep telefonuna bağlı bluetooth, bu cihazı sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek içeresinde kopya not kağıtları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital cihazlar ve notlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 kişinin sorgulandığı bildirildi.