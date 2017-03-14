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YGS’de kopya çektiği saptanan 5 kişi yakalandı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda dijital haberleşme cihazlarını kullanarak kopya çektiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

14.03.2017 - 13:57
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü yapılan YGS'de dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.YGS’de kopya çektiği saptanan 5 kişi yakalandı

Polislerin, yaptığı çalışma sonunda kentteki bazı okullara yaptığı baskında; Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B. isimli adayların sınav salonlarında görevliler nezaretinde üst aramasını yaptı.

YGS’de kopya çektiği saptanan 5 kişi yakalandı

Aramalarda, 5 kişinin kollarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette cep telefonuna bağlı bluetooth, bu cihazı sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek içeresinde kopya not kağıtları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital cihazlar ve notlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 kişinin sorgulandığı bildirildi.

YGS’de kopya çektiği saptanan 5 kişi yakalandı

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