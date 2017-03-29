YGS’den düşük puan alan genç intihar etti

Yabancı kuralının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Ouagadougou yakınlarındaki Bazoule parkı, timsahları ile nam salmış durumda. Yüzyıllardır insanlar ve timsahlar birlikte yaşamını sürdürüyor

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EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi