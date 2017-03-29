taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

YGS’den düşük puan alan genç intihar etti

Kayseri'de yaşayan genç, polis memuru babasının tabancasıyla yaşamına son verdi.

29.03.2017 - 13:41
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

YGS’den düşük puan alan genç intihar etti

Kayseri'de YGS'den düşük puan aldığı iddia edilen 18 yaşındaki Ömer Faruk Duranoğlu, polis memuru babasının tabancasıyla yaşamına son verdi.

BABASININ SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Olay, dün gece merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi, Selçukbey Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Duranoğlu, iddiaya göre dün açıklanan YGS'den düşük puan aldı. Bunun üzüntüsünü yaşayan Duranoğlu, odasında havaalanında görevli polis memuru babasının tabancasıyla başına ateş etti.

Ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Faruk Duranoğlu yolda yaşamını yitirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

192
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

25
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

36
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

29
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

371
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

73
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM