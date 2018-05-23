Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

TRT Haber ekranlarında Derin Analiz programıyla izleyiciyle buluşan Yiğit Bulut, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda döviz piyasası ve özellikle dolardaki yükselişe de değinen Yiğit Bulut, doların yükselişine etki eden bazı spekülatörleri işaret ederek, şunları söyledi:

"DALGALI KURDAN ÇIKACAĞIMIZ İDDİASI YALANDIR"

(İyi Parti'ye katılan Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ı işaret ederek) "Bu adam harıl harıl sağda solda dolaşıyor. Kur rejimi değişecek, kambiyo hareketleri değişecek diye, yabancı spekülatörlerle birlikte televizyonlarda çığırtkanlık yapıyor."

"Dalgalı kurdan çıkacağımız söylentileri tamamen gerçek dışıdır. Yalandır. Bunu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak söylüyoruym. Asla bu konuda bir karar alınmamıştır. Konuşulmamıştır dahi. Biz kural değiştirmeden, onları bu piyasa şartları içinde yeneceğiz, durduracağız. Bu yalanlar, şirketleri ve halkı paniğe sevketmek amaçlıdır."

Yiğit Bulut: Kurdan çıkacağımız iddiaları yalan

"2023'TE BORSA HEDEFİ 400 BİNİN ÜZERİDİR"

"Bu ülkede en fazla yabancılar dolar satacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, elinizdeki hisse senetleri şu anda dolar bazında inanılmaz ucuz. Yabancılara kaptırmayın, bankaya koyun. Döviz kurunu takip ederek kendinizin yüksek bulduğunuza inandığınız yerlerde bozun."

"Bu seçimler kazanılsın. Yeni bir süreç açılsın, daha yeni reformlarla başlayacak süreçte 2023 yılı Borsa Endeks hedefi, TL bazında 400 binin üzeridir."

"DEVLET, SPEKÜLATÖRLERİN NEFESİNİ KESECEK"



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları her rüzgarda ortaya çıkmaz, ama çıktığında da o spekülatörlerin nefesinin nasıl kesildiğini de hep beraber göreceğiz."

Yiğit Bulut: Türkiye'nin kurumları o spekülatörlerin nefesi kesilecek VİDEO



"VARLIK BARIŞINDAN YARARLANIN"

"31 Temmuz'a kadar varlık barışından yararlanın, yüzyılda gelecek bir fırsattır. Sistem dışında tuttuğunuz para işinize yaramaz. Asla evlenmekten, iş kurmaktan korkmayın. İyilerin ve doğruların gözle görünmeyen orduları vardır. Kahpelerin klavyeleri olabilir.."