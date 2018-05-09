Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan Derin Analiz programına telefonla bağlandı.

Türkiye üzerine oynanan oyunların olduğunu belirten Bulut, Fransız akademisylenlerin yayınladığı bildiriye sert sözlerle tepki gösterdi.

KUR SPEKÜLE EDİLİYOR

Dolar ve euro kurunun speküle edildiğini söyleyen Yiğit Bulut, Türkiye'nin artık ayağa kalktığını, hedeflerine yürüğünü sözlerine ekledi.

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ENDİŞEYE GEREK YOK, TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Yiğit Bulut, şunları söyledi: "Karanlık bir tünelden geçerken, en karanlık an ışığa en yakın andır. Bütün hedeflerimize ulaşacağız. Asla ve asla endişeye, asla ve korkuya kapılma günü değildir. Ne yaparsa yapsınlar... Şu anda bile kuru speküle ediyorlar. Türkiye'ye bir atak var. Bunların hiçbir önemi yok. Türkiye ayağa kalktı, hedeflerine yürüyor. Bu hedeflere yürüyüşü, dünyevi hiçbir güç durduramaz. Sabrederek bütün hedeflerimize ulaşacağız."