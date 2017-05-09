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Yılan nasıl yakalanır

Yılanlar, soğukkanlı hayvan oldukları için özellikle yaz aylarında her zamankinden daha da hareketli olurlar.

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Bu nedenle havaların ısınmasıyla evde, arabada ya da yolda yürürken karşısınıza aniden çıkabilir.

PANİK YAPMAYIN

Diyelim ki evde bir yerde karşınıza yılan çıktı, yapacağınız şey çok basit. İlk etapta panik yapmayın, yılan zarar görmeden ve korkmadan saldırmaz.

- YILANIN TÜRÜNÜ KEŞFEDİN

Evden çıkartmak istediğiniz yılanın, önce zehirli mi zehirsiz mi olduğunu anlamalısınız.  Bunun için ilk olarak boyunu, rengini ve diğer ayırt edici özelliklerini incelemeniz ve cinsini tespit etmeniz gerek.

- ZEHİRLİYSE GÖREVLİLERİ ÇAĞIRIN

Eğer tespit edemiyorsanız, zarar görmemek için görevlileri arayın.

Yılan nasıl yakalanır

- YILAN ZEHİRSİZSE, İNCE UZUN BİR OBJEYİ ELİNİZE ALIN

Eğer türünü keşfettiyseniz, zehirsiz bir yılan ise, ilk yapacağınız iş çubuk veya elinizin altında kolaylıkla ulaşabileceğiniz ince uzun bir obje bulmak olacak.

- YILANIN DİKKATİNİ DAĞITTIKTAN SONRA KUYRUĞUNDAN TUTARAK HAVAYA KALDIRIN

Çubukla yılanın dikkatini dağıtın. Elinizle kuyruğundan tuttuğunuz yılanı baş üstü konuma getirerek havaya kaldırın. Çubuğun ucunu yılanın yarısının altına yerleştirin. Bu hareket yılanın sakinleşmesini sağlayarak size saldırmasını önler.

Yılan nasıl yakalanır

- YILANI KAYAYA, DUVARA YAKIN BİR YERE BIRAKIN

Yılanın saklanması için kayalar, duvarlar veya çalıların bol olduğu bir bölgeye bırakın ki çabuk uzaklaşsın. Daha sonra ellerinizi bolca suyla yıkayın.

Yılan nasıl yakalanır

İKİNCİ SEÇENEK: ÇÖP KOVASI

Bir diğer seçenek daha var tabii ki. Bunların hiçbirini yapamadınız diyelim, ikinci seçeneğiniz daha basit.

Çöp kutusunu yılanın bulunduğu tarafa doğru yerleştirin. El süpürgesiyle yılanı çöp kutusuna doğru itin. Böylelikle yılana ellemeden kovayla kolayca dışarı atabilirsiniz.

Yılan nasıl yakalanır

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