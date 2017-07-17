Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

Mollafeneri Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.
KUYUYA 21 TON SU BOŞALTTILAR
Kuyudaki suyun az olması nedeniyle yılanlara ulaşmada zorluk çeken ekipler, su kuyusuna yaklaşık 21 ton su boşalttı.
1,5 METRELİK YILANLAR YAKALANDI
Ekipler, su seviyesinin yükselmesinin ardından yarım saat süren çalışma ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanları özel aparat kullanarak yakaladı. Yakalanan yılanlar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.