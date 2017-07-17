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Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait su kuyusuna giren yılanlar, kuyuya tonlarca su basılarak yakalanabildi.

17.07.2017 - 08:44
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Mollafeneri Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

KUYUYA 21 TON SU BOŞALTTILAR

Kuyudaki suyun az olması nedeniyle yılanlara ulaşmada zorluk çeken ekipler, su kuyusuna yaklaşık 21 ton su boşalttı.

Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

1,5 METRELİK YILANLAR YAKALANDI

Ekipler, su seviyesinin yükselmesinin ardından yarım saat süren çalışma ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanları özel aparat kullanarak yakaladı. Yakalanan yılanlar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar

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