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Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

Milli Piyango İdaresi, 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamının ikramiyelerini aldığını açıkladı.

Ajanslar | 11.01.2017 - 18:13
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Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada, “İdaremiz 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 Milyon Liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı, idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır. Yılbaşı çekilişine ilgi ve katkılarınızdan dolayı bütün iştirakcilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz” denildi.

15'ER MİLYON TL

Büyük ikramiye çeyrek bilete vurduğu için 60 milyonluk ikramiye 4'e bölündü. 4 talihli de kişi başı 15 milyon TL olan ikramiyelerini almış oldu.

3 İSTANBUL 1 ANTALYA

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden biletlerden 3'ü İstanbul'dan, 1'i de Antalya'dan satılmıştı.

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