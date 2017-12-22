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Yıldırım BM'den çıkan Küdüs kararını değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, alınan kararın tarihi olduğunu belirterek "Bu ABD'ye açık bir mesajdır" dedi.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 13:47..
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Başbakan Binali Yıldırım Kudüs BM'de alınan tarihi Kudüs sonucuyla ilgili cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları:

TARİHİ BİR KARAR

"Kudüs kararı tarihi bir karardır. BM Genel Kurulu'nda açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı uluslararası hukuka, BM'nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş ve kabul edilmemiştir.

ABD'YE AÇIK BİR MESAJDIR

Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. İsrail ve Filistin arasında yarım asıra varan anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş. Bu acıların devam etmemesi gerekir.

Yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması insanlık için bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır.

Türkiye baştan beri, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu konuda çok aktfi ve öncü bir rol üstlendi. İİT dönem başkanı Türkiye, dönem başkanı sıfatı ile, sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti.

12 Aralık'ta, ABD'nin 6 Aralık'ta almış olduğu karara karşı çok büyük bir tepki verilmiş oldu. ABD Genel Kurul'da da yalnız kaldı, bütün tehditlere rağmen."

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