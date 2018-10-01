Yıldırım düşen ev yandı

Akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Mahalle sakinleri, sağanak yağmurla birlikte şimşekler çaktığı ve yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıkarken içeridi bulunan bir kadını dışarı çıkarttıklarını belirttiler.



