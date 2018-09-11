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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Mersin Erdemli'de ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangın yapılan müdahaleyle fazla büyümeden söndürüldü.

İHA | 11.09.2018 - 15:40..
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Erdemli Çiriş Mahallesi Kömürlük mevkisinde orman içindeki bir çam ağacı üzerine yıldırım düştü. Ağacın tutuşması sonucu da yangın çıktı.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Ormanlık alandaki yangını fark eden görevli ekipler bölgede konuşlu arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, ormanlık alana düşen yıldırımın yangına sebep olduğunu belirterek, müdahalede bulanan ekibin özverisi sayesinde yangının büyümeden söndürüldüğünü kaydetti.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü



Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

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