Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı'daki ziyaretlerinin ardından dönüş için Polatlı Yüksek Hızlı Tren Garı'na gitti.

"HİÇ TRENE BİNEN ADAM GÖRMEDİNİZ Mİ"

Garın girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra gara girdi. Yıldırım'ın, bu sırada kendisini görüntüleyen kameramanlara, "Hiç trene binen adam görmediniz mi?" diye espiri yaptı.

Başbakan Yıldırım, Polatlı'dan Ankara'ya yüksek hızlı trenle döndü İZLE

"POLATLI'YI TERCİH ETTİK"

Peronda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile banka oturan Yıldırım, "Bu hafta cuma namazı için Polatlı'yı seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?" sorusu üzerine, "Polatlı, biliyorsunuz darbe girişimine karşı en önce harekete geçen, tarihsel iç güdüsü de yüksek bir ilçe. Sakarya Meydan Muharebesi burada oldu. Polatlılı vatandaşlar, Topçu ve Füze Okulu'ndan çıkan isyancıları, darbecileri yolları kapatarak durdurdular, büyük kahramanlık gösterdiler. 15 Temmuz'un sene-i devriyesi olması münasebetiyle hem o duyguyu canlı tutmak hem de şehit olan Polatlılı vatandaşlarımızın ailesini ziyaret etmek için Polatlı'yı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

"YARDIMLAR YAPILDI"

Bölgede hasat mevsimi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Burası İç Anadolu'nun buğday ambarlarından bir tanesi. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Bir süre önce burada bir sel felaketi yaşandı. Onunla ilgili de bilgi aldık. Yardımlar yapıldı, ilave talepler var mı, yok mu? Onları öğrenmiş olduk." dedi.

BAŞBAKAN'A BİLGİ VERİLDİ

Ankara'ya neden trenle döndüğünün sorulması üzerine Yıldırım, "Biraz eski günleri yaşamak istedik." diye konuştu. Yıldırım, "Daha önce tren beklemiş miydiniz?" sorusuna ise "Tren çok bekledik, tren de bizi çok bekletti ama artık değil." karşılığını verdi.

Binali Yıldırım daha sonra 91216 sefer sayılı Konya-Ankara yüksek hızlı trenine binerek, Ankara'ya hareket gitti. Bakanlık yetkilileri yol boyunca güzergaha ilişkin Başbakan Yıldırım'a bilgi aktardı.