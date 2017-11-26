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Yıldız Kenter'i duygulandıran ziyaret

Usta oyuncu Yıldız Kenter, Öğretmenler Günü sebebiyle evinin önünde toplanan öğrencilerini görünce duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 09:18..
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24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğrencileri tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter için bir araya geldi.

Eski ve yeni öğrencileri toplanıp Kenter'in Bebek'teki evine gitti. Kenter’in evine gelen isimler arasında Erdal Özyağcılar, Filiz Kutlar, Erkan Can, Tilbe Saran, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin ve Nevzat Doğan da vardı.

Yıldız Kenter'i duygulandıran ziyaret

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ziyarete gelemeyen Demet Akbağ ise usta oyuncuya, “Canım hocam, yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama bir toplantıya katılmak zorundayım.” diye mesaj gönderdi. 89 yaşındaki Yıldız Kenter ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Yıldız Kenter'i duygulandıran ziyaret

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