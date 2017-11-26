Yıldız Kenter'i duygulandıran ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğrencileri tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter için bir araya geldi.

Eski ve yeni öğrencileri toplanıp Kenter'in Bebek'teki evine gitti. Kenter’in evine gelen isimler arasında Erdal Özyağcılar, Filiz Kutlar, Erkan Can, Tilbe Saran, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin ve Nevzat Doğan da vardı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ziyarete gelemeyen Demet Akbağ ise usta oyuncuya, “Canım hocam, yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama bir toplantıya katılmak zorundayım.” diye mesaj gönderdi. 89 yaşındaki Yıldız Kenter ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.