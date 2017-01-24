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Yıldız Teknik'teki 83 akademisyene hapis talebi

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

24.01.2017 - 15:36
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, öğretim görevlisi olan 21'i tutuklu 83 şüpheli hakkında, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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