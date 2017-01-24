Yıldız Teknik'teki 83 akademisyene hapis talebi

Geçen ay evinde kumar oynattığı belirlenince hakkında işlem yapılan Havva K.'nın, yeni taşındığı evini de kumarhaneye çevirdiği belirlendi.

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Köprü ve otoyollardan geçen yıl 1,2 milyar lira geldi

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyar 204 milyon 128 bin 169 lira olarak gerçekleşti.