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Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız

Dolardaki hareketlilikle ilgili şarkıcı Yıldız Tilbe'den bir öneri geldi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 11:57..
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Yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe, Twitter'dan dolar ve euro'nun yükselişiyle ilgili de ilginç bir yorum yaptı.

Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız

"PARAYI İCAT EDEN MEZARINDA RAHAT EDEMESİN"

Tilbe, ''TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?'' dedi.

Bununla da sınırlı kalmayan Yıldız Tilbe, tweet'lerine şöyle devam etti:

"Doların içine tüküreyim, canım TL."

"Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın."

"Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para."

"Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?"

"İnşallah 1'e kadar düşer."

Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız

Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız

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