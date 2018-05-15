Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin hedefinde İsrail ve Amerika vardı.

Gazze'de İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik düzenlediği kanlı saldırılara tepki gösteren Tilbe, yaşananların Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provası olduğunu söyledi.

O toprakların eskiden Osmanlı'nın olduğu hatırlatan Yıldız Tilbe, İsraillilerin son yurdunun cehennem olduğunu yazdı.

"KORKAKLAR..."

Yıldız Tilbe, şunları yazdı:

"Şu an işgal altında olan Orta Doğu ve Müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın, yani bizimdi; kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyorlar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyet'e yardım etsin.

"RAMAZAN'DA KUDURDULAR"

Her Ramazan'da kuduruyorlar. Allah'a ibadet edeni görmek istemiyorlar, ellerindeki silahlarla kıyafetleri tam korunakları olduğu halde atılan taştan korkuyorlar. Allah'a düşmanlık ediyorlar. Geberdikçe cehenneme yuvarlanıyorlar, yaşayanları da ateşte...

"İSLAMİYET ÖLÜMSÜZDÜR"

Müslümanlar onlarla savaşırken Allah için zevkle şehit oluyorlar. Fakat İslamiyet ölümsüzdür. Bunu onlar da biliyor, kafalarını yediren de bu zaten.

"ZEBANİLER HEPİNİZİ BEKLİYOR"

Bu yeryüzü çok firavun gördü hepsi geberdi. Bunlara da kalmayacak. Ölümsüz gibi davranan zavallılar, zebaniler hepinizi bekliyor.

"SON YURDUNUZ CEHENNEM"

Allah vaadinden dönmez. Size o toprakları vaadetmiş olsaydı çoktan vermişti. Cehennem var gittiğiniz, son yurdunuz hazır bekliyor."

Yıldız Tilbe: Allah Hitler'den razı olsun haberi







