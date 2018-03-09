Yılın otomobili yarışmasının finalistleri belli oldu

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Geçtiğimiz günlerde Volvo XC40'ın zaferiyle sonuçlanan Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının ardından, Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında da sona geliniyor.

Jüri üyelerinin her kategori için 3'e indirdiği aday sayısı sonrasında seçimler finale kalan bu 3 aday içerisinden yapılacak.

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanan Volvo, XC60 modeliyle Dünyada Yılın Otomobili finaline de kalmayı başardı.

YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ ADAYLARI

Şehiriçi ulaşımı kolaylaştıran, görece diğer araçlara oranla daha küçük olan şehir otomobilleri kategorisinde bu yıl finale kalan 3 aday Ford Fiesta, Suzuki Swift ve Volkswagen Polo oldu. Yeni tasarımıyla beğeni toplayan Ford Fiesta, en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl bu kategoride ödülü BMW i3 kazanmıştı.

LÜKS OTOMOBİL KATEGORİSİNDE PORSCHE ŞANSLI

Yılın Lüks Otomobili kategorisi için finale kalan üç aday içerisinde Porsche'un iki modeli bulunuyor. Audi A8, Porsche Cayenne ve Porsche Panamera'nın bulunduğu grupta Audi'nin işi oldukça zor görünüyor. Finale kalan bu üç otomobile bakılırsa jüri üyeleri, lüks konusunda Alman markalarına güveniyor. Geçtiğimiz yıl da bu kategoride ödülü bir Alman markası olan Mercedes-Benz, E serisi modeliyle almıştı.

PERFORMANS CANAVARLARI YARIŞIYOR

Yılın En İyi Performans Otomobili kategorisine Japon otomobil üreticileri ağırlığını koyuyor. Lexus LC 500, Honda Civic Type R ve BMW M5'in yarıştığı grupta 'yüksek performanslı lüks coupe' sloganıyla piyasaya sürülen Lexus LC 500 dikkat çeken adaylardan biri. Bilindiği üzere Lexus, Toyota'nın lüks araç markası olarak faaliyet gösteriyor. Aynı kategoride geçen yılın kazananı Porsche 718 Boxster/Cayman oldu.

ÇEVRECİ OTOMOBİLLERDE ELEKTRİK HAKİMİYETİ

Son birkaç yıldır olduğu gibi Dünyada Yılın Çevreci Otomobili kategorisinde elektrikli araçlar finale kalmayı başardı. İçten yanmalı motorların çevreye verdiği zararın gün geçtikçe artan bir şekilde tartışılması, büyük markaları elektrikli otomobil üretimine teşvik ediyor. Nitekim pek çok marka dizel motor üretimini durdurduğunu, AR-GE kaynaklarının neredeyse tamamının elektrikli motor üretimine harcanacağını duyurdu.

Bu yıl Çevreci Otomobil kategorisinin adayları; BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid ve Nissan Leaf oldu. Geçen yılın kazananı ise Toyota Prius Prime olmuştu.

EN İYİ TASARIMA SAHİP OTOMOBİLLERDE SUV ÖN PLANDA

Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili kategorisine geldiğimizde son dönemin trendi SUV araçların ön planda olduğunu görüyoruz. Range Rover Velar ve Volvo XC60 gibi güçlü SUV modellerin yarıştığı bu kategoride dikkat çeken bir başka detay ise performans kategorisinde finale kalan Lexus LC 500'ün burada da finale kalmayı başarması. Geçtiğimiz yılın en iyi tasarıma sahip otomobili Jaguar F-Pace seçilmişti.

KAZANANLAR 28 MART'TA BELLİ OLUYOR

Kategorilerin kazananları New York Otomobil Fuarı'nda 28 Mart'ta açıklanacak. Otomobil üreticileri için büyük bir prestij anlamına gelen ödüllerin, bu yıl hangi üreticilere gideceği merakla bekleniyor.