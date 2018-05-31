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Yıllık Yayıncılık Konferansı kayıtları başladı

Kitaplara ve edebiyata emek verenleri her sonbaharda bir araya getiren Yıllık Yayıncılık Konferansı 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü kayıtları başladı.

Özel Haber | 31.05.2018 - 11:28..
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yıllık yayıncılık konferansı

Kitaplara ve edebiyata emek veren yaratıcı ve profesyonellerin, kitapları toplumla buluşturanlarla bir araya gelebildiği tek yıllık konferans, Zeynep Cemali Edebiyat Günü 8 yaşında!

PROGRAMA KİMLER KATILACAK

Yayıncılık sektörünün güncel ve ortak meselelerinin ele alındığı konferansa edebiyatçılar, yayınevi yöneticileri ve çalışanları, editörler, çevirmenler, illüstratörler, tasarımcılar, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler, medyadan yetkililerin katılım sağlayacağı 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, 20 Ekim’de, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Salonu’nda gerçekleşecek.

Yıllık Yayıncılık Konferansı kayıtları başladı

KONFERANS PROGRAMI

Açılış Konuşması  
TURGAY FİŞEKÇİ

Ekonomi Nereye Gidiyor, Yayıncılığımız Nereye? 
FATİH KERESTECİ

Söyleşi: Edebiyat yayıncılığımız - Öykü dergide, şiir sokakta, roman rafta!
CEM AKAŞ, MÜGE İPLİKÇİ, ÖMER ERDEM

Söyleşi: Üretimden Okura Kitap Piyasamız
AHMET COŞAR, HALUK HEPKON, KENAN KOCATÜRK, BANU ÜNAL

Edebiyatla Medya Arasında Yazar Olmak
MİNE SÖĞÜT

Söyleşi: Gelecekte Kitap Dünyamız
MÜGE SÖKMEN, MİNE SOYSAL

ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2018 ÖDÜL TÖRENİ
MÜREN BEYKAN 2018 Sonuçları

Kapanış Konuşması   
PINAR KÜR

NOT: Kayıt formu için tıklayınız.

Damla Karakuş

[email protected]

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