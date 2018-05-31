Yıllık Yayıncılık Konferansı kayıtları başladı

Kitaplara ve edebiyata emek veren yaratıcı ve profesyonellerin, kitapları toplumla buluşturanlarla bir araya gelebildiği tek yıllık konferans, Zeynep Cemali Edebiyat Günü 8 yaşında!
PROGRAMA KİMLER KATILACAK
Yayıncılık sektörünün güncel ve ortak meselelerinin ele alındığı konferansa edebiyatçılar, yayınevi yöneticileri ve çalışanları, editörler, çevirmenler, illüstratörler, tasarımcılar, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler, medyadan yetkililerin katılım sağlayacağı 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, 20 Ekim’de, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Salonu’nda gerçekleşecek.
KONFERANS PROGRAMI
Açılış Konuşması
TURGAY FİŞEKÇİ
Ekonomi Nereye Gidiyor, Yayıncılığımız Nereye?
FATİH KERESTECİ
Söyleşi: Edebiyat yayıncılığımız - Öykü dergide, şiir sokakta, roman rafta!
CEM AKAŞ, MÜGE İPLİKÇİ, ÖMER ERDEM
Söyleşi: Üretimden Okura Kitap Piyasamız
AHMET COŞAR, HALUK HEPKON, KENAN KOCATÜRK, BANU ÜNAL
Edebiyatla Medya Arasında Yazar Olmak
MİNE SÖĞÜT
Söyleşi: Gelecekte Kitap Dünyamız
MÜGE SÖKMEN, MİNE SOYSAL
ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2018 ÖDÜL TÖRENİ
MÜREN BEYKAN 2018 Sonuçları
Kapanış Konuşması
PINAR KÜR
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Damla Karakuş