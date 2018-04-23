Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlattığı ve sosyal medya hesabından da paylaştığı tebrik mesajı CHP'lilere umut verdi.

BÜYÜKERŞEN ADAY MI OLUYOR

CHP seçmenlerinin birçoğunun gönlünden geçen aday olan Yılmaz Büyükerşen, erken seçim kararı alınan bu süreçte verdiği mesaj ve görsel seçimi dikkat çekti.

Büyükerşen, mesajında şöyle dedi: "Bu millet kendi çeşitliliğini yansıtan kararlı bir meclise sahip olduğunda neler yapabildiğini Milli Mücadele ile göstermiştir. Milli Mücadeleyi yöneten meclisin açıldığı günün yıldönümünü gurur, coşku ve birazda hasretle anıyoruz."

CHP'LİLERE UMUT VERDİ

Büyükerşen'in takipçileri, bu mesaja cevaben Büyükerşen'i aday olarak görmek istediklerini yazdı.

KAÇAMAK CEVAP

Öte yandan günün anlamına binaen makam koltuğunu Doktor Halil Akkurt Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Şevval Yüce ve Ferhat Berkay Eriş'e bırakan Büyükerşen'e gazetecilerin; "Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları." cevabını verdi.