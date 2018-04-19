Yılmaz: Gayrimenkul sektörüne düzenleme yapılmalı

16'ıncı Gayrimenkul Zirvesi kapsamında gayrimenkul sektörünün önde gelenleri bir araya geldi. Sektörü değerlendiren liderler önemli açıklamalarda bulundu.

"SEKTÖRE DÜZENLEME YAPILMALI"

'Sektörde sıkıntı var' gibi söylentilerin aslını yansıtmadığını dile getiren Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Balon var, konut satılmıyor, vs. gibi… Biz DAP Yapı olarak nasıl proje geliştiriyoruz? Örneğin TÜİK verilerini önümüze koyuyoruz. Maltepe, Kadıköy, Üsküdar yılda kaç konut satar? O satışlara bakıyoruz. Sonra ruhsatlara bakıyoruz Ne kadar ruhsat arzı var? Arz talep dengesinde bir uyuşma görüyorsak o bölgeye yoğunlaşıyoruz. Kartal-Maltepe’den çıkıyorum çünkü herkes oraya geldi. İşi bilenle bilmeyenin aynı düzlemde hareket ettiği bir sıkıntı yaşıyoruz. Kadıköy’ün yıllık satacağı konut adedi bellidir. Ama siz Kadıköy’de yılda 7 bin sıfır konut satılırken, siz 3-4 yıl içerisinde 40 bin konut üretmeye kalkarsanız bölgesel arz fazlalığı olur. Bu sektörde sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Bizim acil düzenlemelere ihtiyacımız var. Teknik yeterliliğimiz yok. Sermaye kriterlerimiz yok. Bankalar gibi birikime talipsek bize bir düzenleme lazım. DAP Yapı’nın yılda 2 bin konut üretmesi gerekiyorsa 2 bin 1 konut üretmesin. Hayatında hiç proje yapmamış bin konuta kalkıyor. Bin konut deyince benim bacaklarım titriyor. Bunlar gerçekçi şeyler değil. Bizim belirli kriterlere ihtiyacımız var. Oyuncularda problem var. Bu sektöre giriş-çıkışlar bize inanılmaz zarar veriyor. Ve üretici olarak bizim motivasyonumuzu bozuyor. Problem yaşıyoruz.” diye konuştu.