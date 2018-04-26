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Yılmaz Gruda: Tiyatro benim için sevdadır

Tiyatro sanatçısı Yılmaz Gruda, tiyatronun kendisi için vazgeçilmez bir sevda olduğunu söyledi.

AA | 26.04.2018 - 10:16..
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Yılmaz Gruda: Tiyatro benim için sevdadır

Tiyatro sanatçısı Yılmaz Gruda'nın kaleme aldığı Biz Bize Benzeriz adlı oyun, Beyoğlu'nda bulunan Sahne Çolpan'da ilk perdesini açtı. Gruda, tiyatro hakkında, "Bu sevda olmadan hiçbir şeyi başaramazdım" sözleriyle tiyatroya olan bağlılığını dile getirdi.

"KABARE TİYATROSU OLUŞTURULAMADI"

87 yaşındaki sanatçı, 30 yıl önce Devekuşu Kabare Tiyatrosunda rejisör ve yazar olarak çalıştığını söyledi. Görsel sanat alan dili olarak, tiyatro türleri arasında kabarenin çarpıcı bir noktada durduğuna işaret eden Gruda, "Devekuşu Kabare'den bugüne kadar bilinen anlamda bir türlü kabare tiyatrosu oluşturulamadı. Çeşitli teşebbüsler oldu ama sonuçları olumsuz oldu.

Yılmaz Gruda: Tiyatro benim için sevdadır

"Eserlerimizde, kabarenin yapısı itibarıyla toplumun tüm zaaflarını şarkılarla, esprilerle ortaya koymak istedik. Bunların yanı sıra da bizim geleneksel oyunumuz olan ve bana göre dünyada eşi, benzeri bulunmayan orta oyunu ile eserleri marine ettik" dedi.

"TOPLUMDAKİ ZAAFLARO ORTAYA KOYMAK İSTEDİM"

Hazırladığı Biz Bize Benzeriz adlı eserin amacına değinen Gruda, "Toplumda akıllı cep telefonları gibi düzeltilmesini istediğimiz zaafları ortaya koyarak, seyircinin izlenimine sunmak istedik. Seyircinin de izledikten sonra bu zaafların farkında olup, bu durumların düzeltilmesini sağlamasını istiyoruz, amacımız bu aslında" dedi.

Yılmaz Gruda: Tiyatro benim için sevdadır

"TİYATRO BENİM İÇİN SEVDADIR"

Yılmaz Gruda, geride bıraktığı 73 yıllık tiyatro hayatının kendisi için bir sevda olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bir şeyi sevemezseniz, güzel de yapamazsanız. 16-17 kitabım, şair tarafım var. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülüm var, elbet bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Bunları ortaya çıkaran sadece sevdadır. Bu sevda olmadan hiçbir şeyi başaramazdım ama Beethoven'ın da söylediği gibi 'Yetenek yüzde 10'dur, geri kalan çalışmaktır.'

Şu anda bile yurt dışından kitaplar getirterek okuyorum. Kütüphanelere gidiyorum. Beyazıt Kütüphanesi bile benim yatak odam gibi oldu. Oraya giderek eski metinler üzerine araştırmalar yapıyorum, bütün bunların hepsini Türk halkı için" şeklinde konuştu.

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