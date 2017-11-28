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Yılmaz Morgül: Beynimi sigortalatmak isterdim

Yılmaz Morgül, katıldığı bir canlı yayın programında beynini sigortalatmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 15:03..
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Yılmaz Morgül: Beynimi sigortalatmak isterdim

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Daha önce “İlk sanatçı başbakan ben olacağım” diyen Morgül, sesinden daha çok beynine önemverdiğini söyledi.

Hatta beynini sigortalatmak istediğini söyleyen şarkıcı, IQ!sunun da çok yüksek olduğunu iddia etti.

İMKANI OLSA HER YERİNE SİGORTA YAPTIRACAK

İşte Morgül'ün açıklamaları:

“En çok beynimi sigortalatmak isterdim. Çünkü IQ’um 148.9 çıktı. Bunun için 3 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gidip işlem yaptırdım. Bu arada sesimi 10 milyon TL’ye sigortalatmaya karar verdim”

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