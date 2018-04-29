Almanya'nın Hagen kentinde Uğur Dündar'la Halk Arenası programına katılan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin seçimleri kazanamayacağını bunun da CHP tarafından bilindiğini söyleyerek İYİ Parti güzellemesi yaptı.

CHP'NİN DİNAMİZMİ YOK

Gazetecilikte 35 yıl geçirdiğini hatırlatan Özdil; "Türkiye'nin geleceğinde var olan, bu konuda var olacağını gösteren tek parti İYİ Parti'dir. Çünkü bir partinin dinamizmi, bir partinin seçime hazırlanma heyecanı, bir partiye katılım ivmesi, bir partinin aday adayı sayısı aslında bir toplumsa eğilimi gösterir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor ViDEO