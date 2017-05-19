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Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'yü ziyaret ettiği sırada, gazetede olan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi.

19.05.2017 - 19:10
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Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonu yapılan Sözcü gazetesine ziyarette bulundu.

KILIÇDAROĞLU GELDİ, YILMAZ ÖZDİL KAÇTI

Ziyaret sırasında Sözcü'nün yazarlarından Uğur Dündar, CHP liderinin yanında olurken, Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaması dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

ÖZDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında olmaması ise akıllara eskiden kaleme aldığı yazılar geldi. Sert bir dille CHP liderini eleştiren Özdil, yazılarında Kılıçdaroğlu'nu hain olarak nitelemişti.

Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

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