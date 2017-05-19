Yılmaz Özdil, Kılıçaroğlu'na gözükmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonu yapılan Sözcü gazetesine ziyarette bulundu.

KILIÇDAROĞLU GELDİ, YILMAZ ÖZDİL KAÇTI

Ziyaret sırasında Sözcü'nün yazarlarından Uğur Dündar, CHP liderinin yanında olurken, Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaması dikkat çekti.

ÖZDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında olmaması ise akıllara eskiden kaleme aldığı yazılar geldi. Sert bir dille CHP liderini eleştiren Özdil, yazılarında Kılıçdaroğlu'nu hain olarak nitelemişti.



