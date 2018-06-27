taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6222
EURO
5,3892
ALTIN
186,53
PETR
76,4500

Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan yazısı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Guguk kuşu" olarak nitelendiren Sözcü yazarı Özdil, CHP'de kayyuma bile razı olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan yazısı

Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan yazısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi.

CHP Lideri'nin bu başarısızlıklarından sonra Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sürekli istifa yazıları yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin gerizekalılık olacağını bile yazan Özdil'in senaryosu bu seçimde de değişmedi.

9 DEFA KAYBETTİ, BIRAKMIYOR

"Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yer yok” diyor" başlığıyla bir yazı daha kaleme alan Yılmaz Özdil, son olarak çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu.

KAYYUMA BİLE RAZIYIZ

Özdil, "Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bir şey rica ediyorum. Gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!" diye yazdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

156
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

164
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

78
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

87
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı

24
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

10
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM