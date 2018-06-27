Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan yazısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi.

CHP Lideri'nin bu başarısızlıklarından sonra Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sürekli istifa yazıları yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin gerizekalılık olacağını bile yazan Özdil'in senaryosu bu seçimde de değişmedi.

9 DEFA KAYBETTİ, BIRAKMIYOR

"Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yer yok” diyor" başlığıyla bir yazı daha kaleme alan Yılmaz Özdil, son olarak çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu.

KAYYUMA BİLE RAZIYIZ

Özdil, "Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bir şey rica ediyorum. Gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!" diye yazdı.