taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.641
USD
5,0794
EURO
5,8855
ALTIN
197,21
PETR
73,1700

Yılmaz Vural tatilde

Teknik Direktör Yılmaz Vural "ikinci eşim" dediği modacı Seda Şahin ve oğulları Yılmaz ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yılmaz Vural, beraber yaşadığı çocuğunun annesi sevgilisi Seda Şahin'le Bodrum'da görüntülendi. Dün ailece bir otelin plajındaydılar. Denizde oyun oynadılar. Neşeleri yerindeydi. Yılmaz Vural ile Seda Şahin suda şakalaştı.

Yılmaz Vural tatilde

EVLİ DEĞİLLER

Yılmaz Vural, 17 yıldır Seda Şahin ile birliktelik yaşıyor ancak çift evli değil. Yılmaz Vural'ın Almanya'da yaşayan resmi eşi İsmet Vural'dan da 32 ve 29 yaşlarında iki oğlu var.

"BENİM İKİ EŞİM VAR"

Yılmaz Vural, bir röportajında sevgilisi ve eşiyle ilgili şu ilginç açıklamayı yapmıştı: "İki eşim var; biri burada, diğeri Almanya'da. İkisi de iyi insanlar; kıyamadım hiçbirine. İkisini de seviyor, ikisine de gidiyorum. Aralarında kıskançlık da yok. Gayet güzel yaşıyoruz; sorun falan da çıkmıyor!"

Yılmaz Vural tatilde

Yılmaz Vural tatilde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

366
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

119
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

216
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

188
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

77
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

44
Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM