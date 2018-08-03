Yılmaz Vural tatilde

Yılmaz Vural, beraber yaşadığı çocuğunun annesi sevgilisi Seda Şahin'le Bodrum'da görüntülendi. Dün ailece bir otelin plajındaydılar. Denizde oyun oynadılar. Neşeleri yerindeydi. Yılmaz Vural ile Seda Şahin suda şakalaştı.

EVLİ DEĞİLLER

Yılmaz Vural, 17 yıldır Seda Şahin ile birliktelik yaşıyor ancak çift evli değil. Yılmaz Vural'ın Almanya'da yaşayan resmi eşi İsmet Vural'dan da 32 ve 29 yaşlarında iki oğlu var.

"BENİM İKİ EŞİM VAR"

Yılmaz Vural, bir röportajında sevgilisi ve eşiyle ilgili şu ilginç açıklamayı yapmıştı: "İki eşim var; biri burada, diğeri Almanya'da. İkisi de iyi insanlar; kıyamadım hiçbirine. İkisini de seviyor, ikisine de gidiyorum. Aralarında kıskançlık da yok. Gayet güzel yaşıyoruz; sorun falan da çıkmıyor!"



