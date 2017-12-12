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Yılmaz Vural'a Cansu Taşkın'la çekilen fotoğrafı soruldu

Bu fotoğrafın yayınlanmasından sonra Cansu Taşkın'a sitem ettiğini söyleyen Yılmaz Vural, eşinin fotoğraf yüzünden kıskançlık yapmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 12:03..
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Manken Cansu Taşkın, futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Yılmaz Vural'ın elinin Taşkın'ın kalçasında olması takipçilerin dikkatlerinden kaçmazken, söz konusu fotoğraf magazin sayfalarını süsledi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Günaydın Türkiyem programına bağlanan Yılmaz Vural, fotoğrafın çekildiği anı anlattı.

"SOL TARAFIMDA EŞİM DURUYORDU"

Vural, şunları söyledi: "O fotoğraf çekilirken sol tarafta da eşim duruyordu aslında. Ama o kısım yok fotoğrafta. Cansu kardeşimiz fotoğraf çektirmek istediğini söyledi ve yanıma geldi. Onun gibi birçok insanla fotoğraf çekildik. Cansu kardeşimiz de onlardan bir tanesiydi. Yani bu fotoğraftan bir anlam çıkarılmasına ben de bir anlam veremiyorum. Olumsuz bakanlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama 65 yaşına gelmişim. Saçma sapan bir iş yani..."

Yılmaz Vural'a Cansu Taşkın'la çekilen fotoğrafı soruldu ViDEO

Yılmaz Vural'a Cansu Taşkın'la çekilen fotoğrafı soruldu

"HOŞ BİR ŞEY DEĞİL YAPTIĞIN"

Fotoğrafın yayınlanmasından sonra Cansu Taşkın'ı aradığını ifade eden Vural, "O yapılacak iş değil, niye bunu basına verdin?" dediğini ve Taşkın'ın "Ben de herkes gibi yayınladım." cevabını verdiğini belirtti.

Vural, Taşkın'a "Yayınladın ama bak olay nerelere kadar gidiyor. Hoş bir şey değil yaptığın" dediğini de sözlerine ekledi.

"EŞİNİZ KISKANDI MI"

Tahir Sarıkaya'nın "Eşiniz kıskandı mı?" sorusuna ise "Cansu bizim çocuğumuz yerinde birisi. Annesini ailesini bilirim." sözleriyle yanıt veren Yılmaz Vural, "Eşim kıskanmadı. Zaten fotoğraf çekilirken sol tarafımda da o vardı. Ama o çıkmadı fotoğrafta. Çıkar mı... O çıksa bu kadar enteresan olmazdı yani..." ifadelerini kullandı.

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