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Yılmaz: Yabancıya oturma iznini noterde verelim

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yabancıya oturma izni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 17:18..
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Son yıllarda satışlarıyla adından sıkça söz ettiren gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcıların da radarına girdi.

TÜİK verilerine göre; konut satışları bu yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816'ya vardı.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINDA REKOR KIRARIZ"

Yabancıların Türkiye'den konut alımıyla ilgili ilgili açıklama yapan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Özellikle Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda yatırımcı Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor. Aynı şekilde Rusya ve İran’dan da çok ciddi bir talep gözlemliyoruz. Tabii bunda son dönemde dövizde yaşanan yükselişin de payı var. Yılın kalanında da bu ilginin devam etmesi durumunda, yabancıya konut satış rakamının 25 bini aşacağını ve bu alanda yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Yılmaz: Yabancıya oturma iznini noterde verelim

YABANCIYA OTURMA İZNİNİ NOTERDE VERELİM"

Ayrıca Yılmaz, “Bugün dünyada OECD ülkeleri içinde en fazla konut satışını gerçekleştiren ülke olan ABD’de geçtiğimiz yıl 284 bin adet konut yabancıya satıldı. Bu konutlar sayesinde ABD, 153 milyar dolarlık gelirin sahibi oldu. Yine aynı şekilde İspanya’da geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı 50 bin adet civarında. Bu her 9 konuttan 1’inin yabancıya satıldığı anlamına geliyor. İngiltere’de de bu oran çok benzer seviyelerde. Türkiye'de ise geçen yıl 1,4 milyon konut satışı gerçekleşti. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Yani her 65 konuttan sadece birinin satışı yabancılara yapıldı. Elde ettiğimiz gelir ise 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tablo gösteriyor ki yabancıya konut satışında Türkiye daha rekabetçi olmak zorunda. Bu rakamı artıracak proje ve düzenlemeleri hızlıca hayata geçirmek zorundayız. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri ve katma değer oluştururuz.” diye konuştu.

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