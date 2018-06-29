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YKS adaylarına fotoğraflı kimlik belgesi uyarısı

ÖSYM tarafından hafta sonu yapılacak YKS için hazırlanan kamu spotunda, sınava girecek adaylardan yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi getirmeleri istendi.

AA | 29.06.2018 - 13:50..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunluluğu hatırlatıldı.

BİR SAAT ÖNCE SINAV BİNASINDA HAZIR OLUN

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiği istendi. Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu.

YKS adaylarına fotoğraflı kimlik belgesi uyarısı

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Ayrıca, yarın yapılacak YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

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