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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 17:24..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanamayan adaylar için ek yerleştirme kılavuzunu internet sayfasında yayımladı.

KILAVUZA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı

20 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

14 Eylül Cuma günü başlayacak olan tercih işlemleri 20 Eylül Perşembe günü sona erecek. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

ÜCRET YATIRMAK İÇİN SON GÜN 21 EYLÜL

Öğrenciler tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı

OKUL VE PUAN TÜRÜ

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır.

Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir.

Öğrenciler  sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı

KAYITLAR 1-5 EKİM ARASINDA

Bir programa kayıt hakı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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