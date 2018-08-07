YKS için sıkça sorulan sorular ve cevapları güncellendi

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2018-YKS'ye ilişkin güncellenen sıkça sorulan soru ve cevaplar paylaşıldı.

GENEL BAŞARI SIRASININ ÖNEMİ

Buna göre, sonuç belgesindeki ek puanlı başarı sırası, adayın kendisi ile aynı veya yakın alandan mezun olup ek puanları ile "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda belirtilen ilgili yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki başarı sırasını gösteriyor.

Adayların, program tercihlerini yaparken ek puanlı başarı sırasından daha çok genel başarı sırasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

PROGRAMLARIN KONTENJANLARI

Tıp programlarının toplam 14 bin 657, eczacılık programlarının 3 bin 366, mimarlık programlarının 8 bin 796, diş hekimliği programlarının 6 bin 109, mühendislik programlarının 83 bin 2, hukuk programlarının ise 16 bin 662 kontenjanı bulunuyor.

ENGELLİ ADAY KABUL ŞARTI

YKS'ye engelli aday olarak başvurmayanlar, özel yetenek sınavlarına engelli aday olarak başvuru yapabilecek. Engelli adaylardan, TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavları için ilgili üniversiteye başvuru yapabilecek.

Engelli adayların, özel yetenek sınavlarına başvurmak için ÖSYM'ye sağlık raporu göndermesi gerekmeyecek. Özel yetenek sınavlarına başvurmak isteyen engelli adaylar, "engelli sağlık kurulu raporu"nu ilgili üniversiteye sunacak.

Bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen adayların, yerleştirme sonuç belgesinde kayıt tarihi ve adresi yer alacak. Ayrıca yerleştirildikleri üniversitelerden de ayrıntılı bilgi alabilecek.

Tercih ve yerleştirme için herhangi bir ücret ödenmeyecek. ÖSYM başvuru merkezlerinde tercih işlemi yapılamayacak.