YKS için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerine ilişkin sıkça sorulan 35 soru ve cevabı yayımlandı.

7-14 AĞUSTOS ARASI TERCİH SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2018-YKS'ye ilişkin 35 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, tercih işlemleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

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24 TERCİH HAKKI

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak, tercihlerini sisteme kaydedecek. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150'nin altında olanlar tercih yapamayacak, özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuramayacak. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ilgili üniversitelere de başvuru yapabilecek.

2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle yerleşen (ek yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı veya katsayılar yarıya düşürülecek.

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılacak. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.