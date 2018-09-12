YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YKS Kılavuzu'nun ilgili maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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SON KAYIT 20 EYLÜL

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye yarından itibaren 20 Eylül'e kadar başvuru da bulunmaları gerekiyor.