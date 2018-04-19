YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

ÖSYM Yönetim Kurulu, erken seçimle aynı güne denk gelen YKS'nin 30 Haziran -1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar vermişti. Sınav tarihinin değişmesiyle YKS bir hafta gecikmeli olarak yapılacak.
TARİHTE DEĞİŞİKLİK YOK
YKS sınav tarihleri değişince daha önce 31 Temmuz 2018 olarak belirlenen sınav sonuç açıklama zamanında bir gecikme olup olmayacağı adaylar tarafından merak ediliryordu.
ÖSYM Başkanlığı, YKS sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasını kararlaştırdı.