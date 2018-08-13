YKS tercihleri için yarın son gün

7 Ağustos Salı günü başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercih işlemleri 14 Ağustos Salı günü son bulacak. Bir hafta boyunca kendi yeteneklerine ve puanlarına göre bölüm ve üniversite seçen öğrenciler için tercih maratonu son buluyor.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

Tercih işlemlerinin bitmesinden sonra, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından adayalara yerleştirme sonuçları duyurulacak.

KAYITLAR EYLÜLDE

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.