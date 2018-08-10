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YKS tercihlerinde YÖK atlasından faydalanın

ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göz attıktan sonra YÖK Atlas’ta ister üniversite, isterseniz de programa göre arama yapabilirsiniz.

AA | 10.08.2018 - 16:13..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisans Atlası veya YÖK Önlisans Atlası sekmelerine tıklamanız yeterli. Bunlar size iki seçenek sunuyor.

Örneğin, ‘Lisans Programı Seç’ sekmesine tıklayıp buradan bölüm seçerek, onun yer aldığı tüm yükseköğretim kurumlarını görüntüleyebilirsiniz. Ya da ‘Üniversite Seç’ sekmesiyle bir kurumdaki tüm bölümleri öğrenebilirsiniz.

PROGRAMIN DETAYLARI

Bölümlerle ilgili tüm detaylar YÖK Atlas’ta yer alıyor. Kontenjanlar, yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, taban puan ve başarı sırası istatistikleri gibi oldukça ayrıntılı veriler sunuluyor.

Ancak bunların YGS-LYS’ye ait olduğunu, bu yıl yeni sınav sistemiyle birlikte taban puan ve başarı sıralarının da değişebileceğini göz önünde bulundurun.

YKS tercihlerinde YÖK atlasından faydalanın

KAÇ NET GEREKİYOR

YÖK Atlas’taki ‘YGS-LYS Net Sihirbazı’ sayesinde hangi dersten kaç net yapmanız gerektiğiyle ilgili fikir de edinebilirsiniz. Sonuçlar geçen yılki sisteme ait olsa da, YKS’de elde ettiğinizi düşündüğünüz netlerle karşılaştırabilirsiniz.

MEZUNLARIN BAŞARILARI

Mezun Başarı Atlası’ ile mezunların KPSS ve TUS gibi sınav başarılarını değerlendirebilirsiniz. Bu uzmanlaşmak istediğiniz alanda üniversitelerin çıktı kalitesiyle ilgili de size önemli bir fikir verebilir. Bu bölüm, ileride özellikle devlet kadrolarında yer almayı düşünen adaylara yol gösterebilir.

YKS tercihlerinde YÖK atlasından faydalanın

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