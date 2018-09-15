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YKS'de 1 milyon öğrenci açıkta kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde 110 bin, vakıf üniversitelerinde 30 bin lisans programı açık kaldı.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 11:25..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında yaklaşık 1 milyon öğrenci açıkta kalırken, ek yerleştirme sürecine dair konuşan eğitimci Turgay Polat, "450 bin lisans kontenjanının neredeyse 140 bini öğrencilerin gelmesini bekliyor. Ön lisans ve lisans olarak toplamda 290 bin civarında açık kontenjan var. Öğrenciler ek kontenjan kılavuzunu mutlaka indirip iyice incelesinler. Bir sene daha beklemeden üniversiteli olabilirler" dedi.

"CİDDİ BOŞLUKLAR VAR"

Bu seneki ek yerleştirmelerin geçmiş yıllardaki ek yerleştirmelerden farklı olduğunu ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektör Danışmanı ve eğitim yazarı Turgay Polat, "Geçmiş yıllarda ek yerleştirme dediğimizde kontenjanın yüzde 10-15’i açık kalırdı ve çok az bir öğrencinin faydalandığı bir sistem olurdu. Bu sene ise hem sınav sisteminin değişmesinden hem tercihlerde yapılan hatalı puan hesaplamalarından kaynaklanan bir durum oldu. Birçok öğrenci aslında yerleşebilecekken yerleşemedi. Dolayısıyla hem üniversitelerde ciddi boşluklar hem de açıkta kalan çok öğrenci oldu" diye konuştu.

YKS'de 1 milyon öğrenci açıkta kaldı

"BOŞ KONTENJANLAR ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR"

Turgay Polat, "Şu anda devlet üniversitelerinde 110 bin, vakıf üniversitelerinde 30 bin lisans programı açık. Yani 450 bin lisans kontenjanının neredeyse 140 bini öğrencilerin gelmesini bekliyor. Ön lisans ve lisans olarak toplamda 290 bin civarında açık kontenjan var." dedi.

"1 MİLYON ÖĞRENCİ EK KONTENJANDAN FAYDALANABİLİR"

Turgay Polat, "Ek kontenjan kılavuzunu mutlaka indirip iyice incelesinler. Çünkü 600 bine yakın tercih yapmayan, 400 bine yakın yerleşemeyen öğrenci var. Yani yaklaşık 1 milyon öğrenci bu ek kontenjandan faydalanabilecek durumda. Hemen hemen tıp fakültesi ve diş hekimliği hariç bütün bölümlerde boş kontenjan var. Geçmiş yıllardan farklı düşünsünler. Geçen yıllardaki gibi artan kontenjan olarak değil de, ikinci bir yerleştirme yapıyor gibiyiz. Mutlaka tercih yapmaya çalışsınlar." diye konuştu.

YKS'de 1 milyon öğrenci açıkta kaldı

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