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YKS'ye girebilmek için koştular

Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.

DHA | 30.06.2018 - 14:29..
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Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı.

Kampüse alınmayan adayların aileleri ise banket ve çimlerin üzerine oturup Kuran-ı Kerim okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi.

YKS'ye girebilmek için koştular

YKS'ye girebilmek için koştular

YKS'ye girebilmek için koştular

YKS'ye girebilmek için koştular

YKS'ye girebilmek için koştular

YKS'ye girebilmek için koştular

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