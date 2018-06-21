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YÖK Başkanı Saraç: Mevcut ALES sonuçları geçerli olacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir." dedi.

AA | 21.06.2018 - 13:50..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Danıştay tarafından 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasının ardından aldıkları kararı açıkladı.

MEVCUT ALES PUANI GEÇERLİ OLACAK

Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan yönetmelik doğrultusunda, lisansüstü eğitim sınavları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların en yakın ALES'e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti: "Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç: Mevcut ALES sonuçları geçerli olacak

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