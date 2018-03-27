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Yok olma tehlikesindeki çöl varanı Şırnak'ta bulundu

Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bulundu.

İHA | 27.03.2018 - 05:50..
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Girikova köyünde yol yapım çalışması sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan 1 metrelik çöl varanı bulundu. Dev kertenkele adı da verilen çöl varanı, Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından koruma altına aldı.

CİZRE'DEN HABUR'A, 15 KÖYDE YAŞAM ALANI

Şube Müdürü Orhan Kalay, “Cizre ilçesinin Girikova köyünden vatandaşlar bizi aradılar. Çöl varanı bulduklarını bildirdiler. Biz de ekiplerimiz ile birlikte köye gitti. Vatandaşların gördükleri çöl varanını teslim aldık. Çöl varanımızı Şırnak merkeze getirerek, veteriner kontrolü yaptık. Gayet sağlıklı bir çöl varanı. Varanus griseus Latince ismi, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanıdır. İlimiz sınırları içerisinde Cizre’den Habur’a kadar 15 köyde yaşam alanları var. Ülkemizde sadece Şanlıurfa ve ilimizde bulunuyor. Bakımının ardından kendini doğada idame etme koşulları sağladığında bulunduğu yere salacağız. Genelde çekirge, örümcek veya bazı hayvanların yumurtaları ile besleniyorlar. Çöl varanları yaklaşık 1, 20 santimetreye kadar uzuyor” dedi.

Yok olma tehlikesindeki çöl varanı Şırnak'ta bulundu

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