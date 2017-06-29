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YÖK: Şehit çocukları arasında ayrım olmaz

Bazı vakıf üniversitelerinin burs verirken ayrımcılık yapması üzerine Yükseköğretim Kurulu açıklama yaptı.

29.06.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK: Şehit çocukları arasında ayrım olmaz

Bazı üniversitelerin 15 Temmuz'da şehit olanların çocukları için yüzde 100 burs verirken, terörle mücadele ederken şehit olan asker ve polis çocuklarına yüzde 50 indirim yapacağını açıklaması tepkilere neden oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN YERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR

Habertürk'ün haberine göre; bu ayrımcılık üzerine ise YÖK yazılı açıklama yaparak,"Basın yayın organlarında bazı vakıf üniversitelerinin şehit çocuklarına burs verilmesinde ayrımcılık yaptığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Şehitlik ve şehadet kavramları özünde dini ıstılahlardır. Bununla birlikte necip milletimizin yüksek seciyesi bu kavramların işaret ettiği değerlere tam bir mutabakat göstermektedir. Bundan dolayı bu kavramlar artık milli değerlerimiz olmuştur. 15 Temmuz şehitlerimizin yeri nasıl başımız üzerinde ise bayrağımız için sınırlarımızın dahilinde veya haricinde, dağın başında veya şehrin içinde şehit düşen askerimiz, polisimiz, diğer emniyet mensuplarımız ve sivil vatandaşlarımızın da yeri başımızın üstündedir. Aksi bir tutum milli duruşumuza zarar verir, tefrikaya yol açar; en başta da 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu bu durumdan muazzep olur.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ UYARILACAK

YÖK olarak özel öğrenci statüsü getirirken şehitlerimizin çocukları arasında nasıl bir ayrım yapmadıysak vakıf üniversitelerimizin de ayrım yapmamaları ve maksatlarının bu olmadığı malum olmakla birlikte konuya reklam maksadıyla veya ticari açıdan yaklaşıldığı intibaını verecek yanlış anlaşılmaya yol açan tutumlardan kaçınmaları icap etmektedir. Konuya ilişkin olarak ilgili vakıf üniversitelerimize durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı yapılacak olup bu üniversitelerin değerli yöneticilerinin kamuoyunun ve YÖK'ün hassasiyetini paylaşacağına inanıyoruz."

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