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YÖK üyeleri üniversitelerle buluştu

YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak için Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversitelerini ziyaret etti.

AA | 20.05.2018 - 11:10..
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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere, düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etme kararının alınmasının ardından, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan Bartın Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Mehmet Şişman Karabük Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz Çankırı Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Metin Topçuoğlu da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaret etti.

DERSLERE KATILDILAR

Kurul üyeleri, öğrenci temsilcileriyle buluştuktan sonra üniversitelerin genişletilmiş senato toplantılarına katılarak dekanlarla ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi. Görüşmelerde, üyeler üniversitelerin sorunlarını yerinde dinledi. Bazı kurul üyeleri de üniversite yerleşkelerini gezerek, karşılaştıkları öğrencilerle sohbet etti ve derslere katıldı.

YÖK üyeleri üniversitelerle buluştu

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