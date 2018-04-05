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YÖKDİL sınav sorularının tamamı erişime açılacak

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda sorulan soruların tamamına ulaşılabilecek.

AA | 05.04.2018 - 17:00..
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, sorularının yüzde 10'u erişime açılan YÖKDİL sınavının tamamının erişime açılması için yapılan başvuru adayın lehine sonuçlandırıldı.

SORULAR ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruma yapılan başvuruda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sorularının yüzde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adayların erişimine açıldı.

YÖKDİL sınav sorularının tamamı erişime açılacak

Vatandaşların başvurusu üzerine inceleme yapan KDK tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi yetkilileriyle iletişime geçerek, adayların lehine çözüm üretti.

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