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YÖK'ten araştırma yapacak öğrencilere burs fırsatı

YÖK kararına göre, ilk kez üniversitelerin araştırma projelerinde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs verilecek.

AA | 21.06.2018 - 13:46..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  yaptığı açıklamada, üniversitelerin kendi araştırma fonlarından bursiyer çalıştırabilmeleri için Üretim Reform Paketi kapsamında yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı. Üniversitelerin organize edeceği yeni bir destek mekanizmasının böylece yasal dayanağa kavuşturulduğunu ifade eden Yekta Saraç, "Bu yeni düzenleme ile üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek. YÖK Yürütme Kurulunca, bursiyerlere ödenebilecek bursların üst sınırları belirlendi. Bu kapsamda üniversiteler, projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık bin 400 lira ve doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödeyebilecekler." dedi.

YÖK'ten araştırma yapacak öğrencilere burs fırsatı

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM TARİHİNDE İLK

Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde, nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Yekta Saraç, bu düzenlemenin Türk yükseköğretim tarihinde ilk uygulamalar arasında olduğunu vurguladı.

Yekta Saraç, "Bu düzenleme, yükseköğretim kurumlarınca desteklenen projelerin niteliğini daha da artıracak ve böylelikle üniversitelerimizin Ar-Ge yetkinliği daha da gelişecek." şeklinde konuştu.

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