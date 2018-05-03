taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.064
USD
4,2356
EURO
5,0686
ALTIN
178,86
PETR
72,9200

YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yükseköğretim Kurulu, bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

AA | 03.05.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yetki devriyle İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversite, kendi kurul kararlarıyla, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda ortak çalışmalar yürütebilecek.

YENİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞMALARINDA SERBEST OLACAK

Üniversite akademik ve lisansüstü müşterek çalışmalar yapabilecek, yurt dışından yabancı uyruklu öğretim üyesi getirme ve lisansüstü eğitimde ortak program açıp ortak diploma verme imkanına kavuşmuş olacak.

YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

YÖK, SÜRECİ YAKINDAN İZLEYECEK

YÖK, İstanbul Üniversitesi'ne ve bu üniversiteden ayrılarak kurulan yeni üniversiteye yetki devrinin ardından süreci yakından izleyecek ve başarılı olunması halinde bu yeni modeli diğer araştırma üniversitelerinde de hayata geçirerek yaygınlaştıracak.

Bu iki üniversitenin seçilmesinin başlıca sebebinin her iki yapıda da araştırmaya yönelik sağlam bir altyapı ve insan kaynağının olması olarak belirtildi.

YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Üniversitelilerden köy çocuklarına yardım
Üniversite öğrencileri 'Kitabını paylaşır mısın?' projesiyle, topladıkları kitap ve oyuncakları köy çocuklarına hediye etti.
Başka okullarda misafir öğretmen oluyorlar
Tokat'ta Pratik Etkin Zümre projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler, her yarıyılda bir kez başka okula misafir öğretmen olarak ders anlatıyor.
Öğretmen alımları artık sözleşmeli olarak gerçekleşecek
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız" dedi.
Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut, genel af istedi

Yiğit Bulut, genel af istedi

653
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

144
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

262
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

244
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

18
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

108
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM