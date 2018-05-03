YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yetki devriyle İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversite, kendi kurul kararlarıyla, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda ortak çalışmalar yürütebilecek.

YENİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞMALARINDA SERBEST OLACAK

Üniversite akademik ve lisansüstü müşterek çalışmalar yapabilecek, yurt dışından yabancı uyruklu öğretim üyesi getirme ve lisansüstü eğitimde ortak program açıp ortak diploma verme imkanına kavuşmuş olacak.

YÖK, SÜRECİ YAKINDAN İZLEYECEK

YÖK, İstanbul Üniversitesi'ne ve bu üniversiteden ayrılarak kurulan yeni üniversiteye yetki devrinin ardından süreci yakından izleyecek ve başarılı olunması halinde bu yeni modeli diğer araştırma üniversitelerinde de hayata geçirerek yaygınlaştıracak.

Bu iki üniversitenin seçilmesinin başlıca sebebinin her iki yapıda da araştırmaya yönelik sağlam bir altyapı ve insan kaynağının olması olarak belirtildi.