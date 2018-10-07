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YÖK'ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, aslı gibi olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair karar aldı.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 11:39..
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Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e bildirdi.

Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.

YÖK'ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber

ASILLARIN YERİNE GEÇEBİLECEK

Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi. YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı. Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.

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