YÖK'ten şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü hakkı

3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt ve benzeri olanaklardan aynı şekilde yararlanacaklardır.

Bu öğrencilerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin yararlandığı olanaklar için kısıtlama getirilemeyecektir.

BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU HAKKI

Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulunan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına, 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapılabilecek, ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecektir.





YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA BAŞVURU

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin devlet yükseköğretim kurumlarındaki programlara, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrencinin başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaması halinde devlet yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilecektir.

19 EYLÜL'DE BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına 19 Eylül-2 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

Öğrencilerin başvuru sırasında 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek ilgili yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin söz konusu karar kapsamında olup olmadığının ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilebilecektir.





YENİ DERS HAKKI

Öğrencilerin daha önce alarak başarısız olduğu dersler için 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları ve aynı dersin verileceği, dersin olmaması durumunda ise yeni ders belirlenebileceği belirtildi.

Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumunda bu eğitimlerin olması durumunda devam edebilecek, olmaması durumunda ise çift anadal ve/veya yan dal eğitiminden vaz geçmiş sayılacaklardır.

ÇİFT ANADALDA ÖĞRETİM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Öğrenciler çift anadal ve/veya yan dal eğitimine devam etmesi durumunda, ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir. Öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliğine tabi olacaktır.

Eğitim öğretime devam etmek ve ders alabilmek için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun aradığı not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

DİĞER ÖĞRENCİLERLE AYNI HAKLARA SAHİP

3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt vb. olanaklardan aynı şekilde yararlanacaklardır. Bu öğrencilerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin yararlandığı olanaklar için kısıtlama getirilemeyecektir.