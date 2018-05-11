taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2392
EURO
5,0507
ALTIN
179,83
PETR
77,2800

YÖK'ün Fransızca kararının gerekçesi

Fransız dili bölümlerine öğrenci alınmayacağını duyuran YÖK, gerekçe olarak Fransa'da Türkçe bölümlerin olmadığını gösterdi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Eğitim
YÖK'ün Fransızca kararının gerekçesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki henüz öğrencisi olmayan bu iki bölüme yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

FRANSA'DA TÜRKÇE BÖLÜM YOK

Açıklamada gerekçe, ‘mezun-istihdam ilişkisi’ ve Fransa ile ‘mütekabiliyet (karşılıklılık)’ olarak belirtildi. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji bölümlerinin bulunmadığı hatırlatıldı.

EĞİTİM VAR ANCAK EŞDEĞER BULUNMADI

Ancak Fransa’da Strasbourg Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Türkoloji; Sorbonne Paris Cite Üniversitesi’ne bağlı Doğu Dilleri Ulusal Enstitüsü’nde ise lisans ve yüksek lisansta Türk Dili programı bulunuyor.

Lyon ve Aix Marseille üniversitelerinde ise lisans sonrası Türkçe uzmanlık eğitimi var. Yetkililer, bunun Türkiye’deki Fransız dili programıyla eşdeğer olmadığını belirtiyor.

19 PROGRAMDA ÖĞRENCİ YOK

YÖK yetkilileri, öğrenci almaya başlamamış 12’si Fransız dili ve edebiyatı ile 4’ü Fransızca öğretmenliği olmak üzere 16 bölümün olduğunu duyurdu. Öğrencisi olan 19 program var.

YENİ BÖLÜM AÇILMAYACAK

YÖK, öğrencisi olanlarda eğitimin aksamadan süreceğini, bu yıl da öğrenci alabileceklerini açıkladı. Bu tarz yeni bölümler açılmayacak.

FRANSIZ AKADEMİSYENLERİN KÜSTAH BİLDİRİSİ

Türkiye, kısa süre önce eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy dâhil 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti.

YÖK Atlas’taki bilgilere göre, Fransız dili ve edebiyatı bölümü Adnan Menderes, Ankara, Cumhuriyet, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Namık Kemal, Pamukkale ve Selçuk olmak üzere 10 üniversitede bulunuyor. Fransızca öğretmenliği ise şu 9 üniversitede var: Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Uludağ.

ETKİLENECEK ÜNİVERSİTELER

Etkilenecek üniversiteler arasında Akdeniz, Aksaray, Çankırı Karatekin, İstanbul Medeniyet, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Ankara Sosyal Bilimler de bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yurt dışı dil eğitimi tercihleri başladı
Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü eğitim almak için yurt dışında dil kursuna katılmaya hak kazanan öğrencilerin tercih işlemleri başladı.
ÖSYM, KPSS başvuru ücretinde değişikliğe gitmedi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Mahmut Özer, "Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık" dedi.
Fransızca bölümüne öğrenci almayacak üniversiteler
YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesine karar vermişti.
Veliler, çocuklarıyla aynı sıralarda ter döktü
Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan 'Aileler Yarışıyor' projesiyle kitap okuyan veliler ve çocukları, sınava girdiler.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

126
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

136
Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

69
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

115
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

63
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansından memnun

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin performansından memnun

38
ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

ABD'de genç bir kadın tartıştığı adama twerk yaptı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM