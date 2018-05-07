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Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

İstanbul'da park halindeyken yokuş aşağıya kayan beton mikseri, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA | 07.05.2018 - 20:25..
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Kağıthane'de meydana gelen olayda, 34 SG 2770 plakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi.

Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinen kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı.

20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin  duvarı yıkıldı.

Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli  kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için  polis merkezine götürdü.

Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

"BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU"

Ev sahibi Emir Demirci, “Ben içeride yatıyordum, birden gürültü koptu. Bir baktım beton mikseri evimin duvarına çarpmış. Evimde büyük hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bina sallandı, bizler de korktuk.” ifadelerini kullandı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

Yokuş aşağıya kayan beton mikseri evin duvarına çarptı

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