Yol kenarında bulunan yavru kuşları koruma altına aldılar

Şube Müdürü Ertan Kuduban, yavruların Şebinkarahisar İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polislerince Bülbül Mahallesi'ndeki bir yol kenarında bulunduğunu söyledi.

Kuduban, polisler tarafından Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen yavruların koruma altına alındığını aktararak, "Gerekli sağlık kontrolleri yapılan kukumav kuşları koruma altına alındı. Büyüme sürecinden sonra tekrar doğaya salınacaklar. Polislerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.